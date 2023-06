Tragedia in mare a San Teodoro, si sente male mentre fa il bagno e muore

Muore mentre fa il bagno a San Teodoro

Tragedia nel mare di San Teodoro: bagnante accusa un malore mentre è in acqua e muore davanti ai parenti e ai soccorritori. Un turista, che aveva poco più di 80 anni, si trovava da pochi giorni in vacanza con la famiglia nella loro casa di Capo Coda Cavallo.

Oggi si trovava nella spiaggia Salina Bamba quando è entrato in acqua assieme ad alcuni familiari. Il genero lo ha visto finire sott’acqua all’improvviso e lo ha subito tirato su. Immediata si è attivata la macchina dei soccorsi. È stato subito portato a riva dove una bagnina ha cercato di salvarlo assieme ad alcuni infermieri presenti tra i bagnanti. In pochi attimi è arrivata an che un’ambulanza, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Secondo le prime ricostruzioni pare che l’uomo soffrisse di problemi cardiaci e che un malore improvviso non gli abbia lasciato scampo. Originario di Napoli, ma residente a Roma, veniva sempre in Sardegna per l’estate. Da pochi giorni con la famiglia era arrivato nell’Isola, ma purtroppo la loro vacanza si è subito trasformata in una tragedia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui