Un turista 78enne ha avuto un malore in spiaggia a San Teodoro: inutili i soccorsi

Tragedia nel mare di San Teodoro: un 78enne ha perso la vita in spiaggia, inutili i soccorsi. Erano all’incirca le 10 di stamattina quando nel mare di Lu Impostu alcuni bagnanti hanno notato un anziano in difficoltà. L’uomo, un turista 78enne, è stato subito soccorso dai bagnini di uno stabilimento balneare, che hanno praticato a lungo il massaggio cardiaco in attesa dell’ambulanza.

Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso del 118, ma ogni tentativo di salvare l’uomo si è rivelato vano. Sfiniti i soccorritori che hanno cercato a lungo di salvare l’uomo e sconvolti gli altri bagnanti che hanno assistito alla scena. Sui social sono comparsi messaggi di ringraziamento per il tentativo di salvarlo da parte del personale che lavora in spiaggia. Purtroppo senza esito positivo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Siniscola.

Quella di oggi a San Teodoro è l’ennesima vittima di quest’anno nel mare della Sardegna. I numeri di questa stagione turistica da record sono purtroppo accompagnati dall’elevato numero di vittime lungo le coste dell’Isola. Tra malori, incidenti e imprudenze quest’estate il conto è particolarmente salato.