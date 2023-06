Aeroporto di Olbia primo in Italia per passeggeri Volotea

I numeri dell’aeroporto di Olbia.

L’aeroporto di Olbia è primo in Italia per passeggeri Volotea. Lo ha fatto sapere il fondatore e amministratore delegato di Volotea, Carlos Munoz. In particolare, l’aeroporto Costa Smeralda è il secondo scalo per numero di passeggeri per la compagnia ed il primo in Italia.

Da quando il primo volo di Volotea è atterrato a Olbia nel 2012 proveniente da Venezia, sono state aggiunte altre 28 destinazioni servite dallo scalo, tra cui Madrid, Barcellona, Bilbao e Valencia. L’obiettivo principale di Volotea è continuare ad ampliare le rotte e offrire un servizio di qualità. La compagnia considera l’investimento nella Sardegna strategico, prevedendo di servire sia Olbia che l’aeroporto di Cagliari. In futuro, Volotea vuole estendere la stagione turistica al di fuori dei mesi estivi per far vivere l’isola tutto l’anno.

Volotea offre anche collegamenti giornalieri tra Olbia e Roma Fiumicino in continuità territoriale senza compensazione economica. Carlos Munoz ha sottolineato l’importanza della continuità territoriale per consentire ai residenti sardi di viaggiare a tariffe fisse, mentre lascia i prezzi di mercato per gli altri passeggeri. Volotea ritiene cruciale mantenere il servizio di continuità territoriale per creare posti di lavoro a Olbia.

