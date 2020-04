La benedizione del parroco di San Teodoro la Domenica delle Palme.

La Domenica delle Palme ai tempi del coronavirus ha costretto i fedeli e i parroci a reinventarsi per far si che nonostante la lontananza forzata questo momento sacro non venga rovinato. La ricorrenza prima della settimana di Pasqua che unisce i fedeli in preghiera non si ferma davanti alla pandemia e non ha fermato nemmeno il parroco di San Teodoro, don Alessandro, che come molti altri preti ha usato i social per stare vicino ai suoi fedeli anche virtualmente.

Dopo la diretta su facebook dalla chiesa vuota dove ha celebrato la messa, don Alessandro, scortato dalla polizia locale e seduto sulla parte posteriore di un furgone, ha diffuso la parola di Dio a gran voce con un megafono benedicendo le vie del paese con l’acqua santa.

Un messaggio di speranza e amore verso la comunità e un saluto che accorcia le distanze in questi giorni di emergenza.

