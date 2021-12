Il programma del Natale a San Teodoro.

Per il Natale a San Teodoro, l’Amministrazione Comunale dopo aver avviato la manifestazione di interesse rivolta a tutte le Associazioni locali e singoli, ha dato seguito alle numerose proposte pervenute scegliendo di animare il territorio con un ricco programma di eventi per cittadini e turisti.

Tre settimane intense con un circuito di attrazioni che coinvolgerà sia adulti che bambini. Riconfermato l’ appuntamento con “Motor Babbo Natale” mentre tra le novità più attese ci saranno i mercatini a tema, cinema e balli per tutti e il magico villaggio di Babbo Natale . In calendario anche l’ animazione musicale con suggestivi concerti nelle chiese di Santa Teresa e Sant’Antonio, mentre il centro cittadino ospiterà l’ energica tribute band “Queen in rock” e l’estrosa Funky Jazz Orchestra di Berchidda e tanto altro. Per il periodo natalizio è previsto inoltre un rafforzamento del servizio di trasporto locale gratuito per i residenti, in modo che raggiungere il centro del paese possa essere ancora più facile.

“Siamo tutti molto orgogliosi di potere presentare un programma così intenso. Lo scorso anno a causa delle tante restrizioni, non è stato possibile proporre un calendario eventi. Quest’anno, nell’ottica di una ripartenza in tutta sicurezza, abbiamo ascoltato le necessità del nostro territorio, volendo proporre un programma pensato non solo per la nostra comunità, ma anche per chi vorrà passare qualche giorno a San Teodoro ed avere valide proposte”. Sono queste le parole dell’Assessora al Turismo e vice sindaca Luciana Cossu, che ha presentato il programma natalizio del centro Gallurese. Alle iniziative dell’Amministrazione si affiancheranno inoltre quelle degli esercizi pubblici, che proporranno menù speciali e serate musicali. Durante le giornate degli eventi, in ottemperanza delle vigenti disposizioni, saranno effettuate verifiche a campione della certificazione verde.