Il Natale di nonni e nipoti a Tempio.

Nell’occasione delle feste natalizie, tradizionalmente dedicate ai bambini, l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Tempio Pausania presenta la manifestazione “Il Natale di Nonni e Nipoti”.

A partire dalle ore 10 del 23 dicembre quindi, primo giorno delle vacanze natalizie, un ricco e divertente programma attenderà a Tempio i bambini delle scuole elementari e medie cittadine e i loro nonni, per una giornata all’insegna del divertimento.

Numerose le attività previste, dislocate nelle vie del centro cittadino: da Piazza Gallura a via Roma, da Piazza Italia a Corso Matteotti e piazza XXV Aprile: tour natalizio a bordo del trenino, giochi, racconti, film, parate con i personaggi Disney accompagnati dalle note della più conosciuta e apprezzata marching band isolana, la Funky Jazz Orchestra di Berchidda, ma anche pranzo al sacco, panettone di Natale e uno spettacolo musicale con i personaggi dei cartoni animati che, assieme ai saluti e agli auguri del Sindaco, chiuderà la giornata.

Ad accompagnare e guidare i gruppi di gioco nello svolgimento delle diverse attività sarà un gruppo numeroso di educatori e volontari, grazie alla collaborazione delle Classi ’73 e ’77 e di alcune associazioni cittadine – Associazione Italiana Persone Down, Agesci-Gruppo Scout Tempio, Associazione Auser – Tempio Pausania – con l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Tempio e la Cooperativa Il Piccolo Principe, promotori della manifestazione.

“Si tratta di un progetto – dichiara l’assessore ai Servizio sociali Anna Paola Aisoni – che mira a valorizzare e promuovere il valore fondante della famiglia, della quale i bimbi rappresentano il futuro e i nonni, da sempre pilastro delle famiglie, ne rappresentano le radici e l’identità: un patrimonio preziosissimo di conoscenze, esperienze e affetto ma anche, sempre più spesso, un supporto indispensabile nella vita quotidiana”.

Per partecipare alla giornata “Natale di Nonni e Nipoti”” – gratuita e riservata ai bambini di età compresa tra i 6 anni e i 13 anni – è necessario prenotare entro il 15 dicembre, specificando il nominativo del bimbo/a e del nonno/a o nonni che saranno presenti. Le prenotazioni possono essere fatte telefonicamente al n. 379 2701862, tutti i giorni ore 11-13 e 15-18. Per tutte le attività è obbligatorio l’uso della mascherina. Gli over 12 dovranno esibire il Super Green Pass solo per accedere al cinema.