Abbandono di rifiuti a San Teodoro, rimossa anche una roulotte

Proseguono gli interventi per ripulire San Teodoro dai rifiuti abbandonati.

Prosegue l’attività di pulizia e rimozione dei rifiuti abbandonati a San Teodoro, intensificata oramai da oltre un anno. Nei soli mesi di luglio e agosto 2021 sono stati effettuati circa 500 gli interventi a seguito di segnalazioni pervenute dai cittadini, molti dei quali riguardanti zone centrali del paese: interventi che proseguono anche in questi giorni.

Durante gli interventi rimozione, sia su aree pubbliche che private, sono stati rinvenuti rifiuti di ogni genere tra cui grandi elettrodomestici, articoli da mare ed altri rifiuti speciali. E’ emblematico l’abbandono di una roulotte, prima vandalizzata e poi utilizzata come discarica, grazie anche alla collaborazione dei privati l’intera area è stata interamente bonificata.

“Ricordiamo a tutti che lo smaltimento dei rifiuti è possibile anche con il conferimento diretto all’Ecocentro in zona artigianale e nelle due isole ecologiche, operative 24/24 – fa sapere l’Amministrazione Comunale – . Tramite la app Junker, disponibile per iOS e Android, è possibile avere supporto anche per quei prodotti che ad oggi risultano non essere conferibili nell’Ecocentro del nostro Comune”.