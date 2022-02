Lavori di Abbanoa, Possibili disagi a Tempio, Luras e Calangianus

I lavori di Abbanoa a Tempio.

Per martedì 15 febbraio i tecnici di Abbanoa hanno in programma l’installazione di nuove apparecchiature idrauliche nell’acquedotto che, tramite il serbatoio di Pischinaccia a Tempio Pausania, alimenta i Comuni di Luras e Calangianus. In particolare, saranno collegate delle nuove valvole di sezionamento nell’impianto partitore di San Sebastiano.

Per eseguire l’intervento sarò necessario sospendere l’operatività dell’acquedotto. I tecnici del Gestore hanno approntato un piano che, tramite manovre in rete e sfruttando le scorte accumulate nei serbataoi, consentirà di limitare quanto più possibile la sospensione del servizio nelle zone interessate:

Tempio Pausania : il centro abitato resterà alimentato mentre nella frazione di Nuchis potrebbero verificarsi cali di pressione nelle zone situate a quote più alte

: il centro abitato potrebbero verificarsi cali di pressione nelle zone situate a quote più alte Calangianus : l’erogazione sarà garantita dalle scorte presenti nei serbatoi ;

: l’erogazione sarà ; Luras: sospensione dell’erogazione idrica dalle 8 alle 16.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.