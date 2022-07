Il ristorante di San Teodoro scelto con altri 3 della penisola.

Il ristorante di cucina tradizionale sarda Miriacheddu di San Teodoro è stato inserito insieme ad altri 3 ristoranti italiani tra i 4 ristoranti cashless – ovvero con pagamenti tramite pos – da visitare in Italia nello studio sull’uso delle carte di pagamento condotto da SumUp .

Situato nelle vicinanze delle spiagge di San Teodoro il ristorante è un luogo ideale per gustare i piatti della tradizione nella sala con vista mare, sulla terrazza o nel giardino, con un menù che spazia dai culurgiones ai maccarrones de ferrittu, fino alla fregola, che si abbinano perfettamente alle arselle, i pomodorini e alla bottarga.

Nella classifica delle regioni, la Sardegna, pur con una crescita del pagamenti senza contanti del 57% nell’ultimo anno, è al 12esimo posto per le regioni con maggior utilizzo delle carte di pagamento in luogo dei contanti, è al primo posto tra le regioni italiane per scontrino cashless medio più basso – 19,1euro -.