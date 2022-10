A Tempio 9 milioni di euro per il “Vecchio caseggiato” della scuola primaria

Finanziato di 9 milioni di euro a Tempio per il “Vecchio caseggiato”

Da Regione e ministero arrivano a Tempio più di 9 milioni di euro per efficientamento, ristrutturazione e ammodernamento del “Vecchio Caseggiato“. L’intervento riguarda l’imponente edificio storico che ospita la scuola primaria cittadina. All’incontro, presieduto dal sindaco Gianni Addis, ha preso parte la Giunta comunale al completo. Con loro il consigliere di maggioranza Marco Careddu e la consigliera di minoranza Marina Tamponi. Ha partecipato all’incontro anche l’assessore regionale alla Pubblica istruzione Andrea Biancareddu e alla presentazione c’erano anche i progettisti. Tra il pubblico, genitori, docenti, personale scolastico, cittadini e numerosi corrispondenti delle principali testate locali e regionali.

È di oltre 9.025.000 euro il totale dei finanziamenti reperiti dall’Amministrazione e dagli Uffici comunali per i lavori di cui necessita il vecchio edificio scolastico. Questi fondi provengono in larga parte dall’assessorato regionale della Pubblica istruzione (6.300.000), grazie all’assessore Biancareddu, e la restante parte dal ministero dell’Istruzione (2.725.000). Questi fondi serviranno per la realizzazione di un progetto pilota altamente innovativo di riqualificazione e rifunzionalizzazione del “Vecchio caseggiato”. Prevede l’efficientamento energetico e la manutenzione straordinaria complessiva di uno dei gioielli più preziosi del patrimonio immobiliare della città. Elemento identitario per intere generazioni di tempiesi.

