Incidente fra due auto nella zona industriale di Arzachena: c’è un ferito

Incidente nella zona industriale di Arzachena

Intorno alle 18 i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti nella zona industriale cittadina per un incidente stradale. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate all’altezza di un incrocio. Nell’impatto tra i due mezzi un uomo è rimasto lievemente ferito. La squadra dei vigli del fuoco si è occupata di mettere in sicurezza i veicoli e bonificare l’area. Sul posto un’ambulanza del 118, la Polizia locale di Arzachena e i carabinieri.

