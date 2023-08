San Teodoro è seconda tra le mete europee per passare il Ferragosto

La nuova classifica su San Teodoro.

San Teodoro è al secondo posto in una classifica tra le mete per passare il Ferragosto 2023. Lo rivela una nuova indagine di Holidu, portale per prenotare le case vacanze, che ha analizzato le destinazioni più popolari per il 15 agosto tra gli italiani, evidenziando che questa è un’occasione per molti di staccare dalla routine e fare una vacanza.

La classifica fornisce una lista delle prime 50 destinazioni, con il prezzo medio e il numero medio di persone per ciascuna destinazione. Dall’indagine è emerso che San Teodoro è ancora una delle località più gettonate, al secondo posto della classifica dopo Barcellona.

Al terzo posto c’è Palma di Maiorca. Gli italiani tendono a preferire destinazioni italiane rispetto a quelle estere, anche se per Ferragosto c’è un maggior equilibrio tra le due opzioni. Si elencano anche le mete più costose, notando che Parigi è la città più costosa, seguita da Barcellona e Palma di Maiorca. Infine, si sottolinea che le vacanze per Ferragosto sono spesso fatte in gruppo, con una media di 4 persone per soggiorno.

La località gallurese, inoltre, non è tra le più costose. Nella classifica stilata da Holidu compare anche Olbia, all’ottavo posto, Budoni 20esima. A chiusura troviamo Palau 43ma e Santa Teresa

di Gallura 48ma. Tra le altre località della Sardegna c’è Alghero, che è decima. L’Isola si difende bene in quanto ha in tutto 10 destinazioni nella classifica delle 50.

