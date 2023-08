A La Maddalena il concerto dei The Kolors

La Maddalena è pronta a cantare “Questa non è Ibiza” al concerto dei The Kolors in programma giovedì 10 agosto. Qualcuno potrebbe pure intonare la variante sarda diventata virale in queste settimane, “Questa non è Berchidda”, ma di sicuro sarà un successo.

Dopo qualche anno in calo i tormentoni estivi sono tornati sulla cresta dell’onda. Quest’estate la concorrenza è agguerrita ma “Italodisco” dei The Kolors è forse il pezzo più cantato-ascoltato-citato. Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni davanti al palco di piazza Comando (piazza Umberto I, all’anagrafe) per urlare “Presto, che non resisto”. I cugini Stash e Alex Fiordispino, voce e batteria, si esibiranno con Dario Iaculli al basso che l’anno scorso ha preso il posto di Daniele Mona. Il concerto gratuito, organizzato dalla Classe ’73 dei festeggiamenti per Santa Maria Maddalena, comincerà alle 22.

