San Teodoro tra le mete preferite per il ponte del 2 giugno, ma in testa c’è la Spagna

San Teodoro tra le migliori destinazioni per il ponte del 2 giugno.

San Teodoro tra le migliori mete per trascorrere il ponte del 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica che, cadendo di venerdì, spalanca le porte al turismo per fare qualche giorno di ferie. Il comune della Gallura è all’ottavo posto, seguito da Alghero, tra le destinazioni preferite dai vacanzieri. A decretarlo una classifica condotta dal portale delle vacanze Holidu.

Le destinazioni italiane sono in tutto 30 ed è presente anche il numero medio di persone per destinazione nonché il prezzo medio delle case vacanze. Nel paese gallurese il prezzo per alloggiare il 2 giugno è di 128 euro, lievemente più basso di Alghero, che è di 131 euro. Al decimo posto c’è Villasimius. Nella classifica non ci sono solo località italiane, ma c’è anche la Spagna.

Tuttavia, l’Italia batte l’estero, ma ben due località straniere sono tra le prime 5. Si conferma la tendenza che vede gli italiani prediligere località nostrane rispetto a quelle estere nella maggior parte dei ponti, ben 26 contro le 4 oltreconfine di cui due addirittura in top 5: si tratta di Palma di Maiorca al secondo posto e di Lisbona al quinto, le quali precedono di poco Barcellona al settimo e Maspalomas al dodicesimo.

