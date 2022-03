Il nuovo regolamento sui matrimoni e unioni civili a San Teodoro.

A San Teodoro i matrimoni e le unioni civili si potranno celebrare nelle spiagge e location più belle del comune. Dopo alcune richieste da parte di residenti e villeggianti, l’amministrazione comunale approva un nuovo regolamento in Consiglio comunale.

Sono 9 località in cui si potranno svolgere le nozze. Non più, dunque, soltanto in municipio, ma ora ci si potrà sposare anche nelle spiagge come La Cinta, L’impostu, Costa Caddu, Cala d’Ambra e nelle altri luoghi più suggestivi del territorio, come parco Li Menduli, piazzetta Puntaldia, località Pischera e Punta Est.

L’obiettivo del regolamento è quello di soddisfare la domanda turistica matrimoniale. Questo dà la possibilità di promuovere il territorio, rilanciando il comune e le sue bellezze non solo come meta per trascorrere le vacanze estive, ma anche di creare maggiori opportunità di lavoro nel settore wedding.