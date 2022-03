Addio a Pietro Canu.

Grande dolore a Olbia per la scomparsa improvvisa, a soli 57 anni, di Pietro Canu. Tantissimi oggi in città sono increduli. Pietro, che lavorava come tecnico, era molto conosciuto, sopratutto dalla generazione di olbiesi che ha trascorso l’adolescenza negli anni Ottanta.

Per questo motivo oggi Olbia piange un altro figlio volato via troppo presto, quello dell’era delle compagnie che si riunivano ogni pomeriggio in piazza Regina Margherita con il proprio motorino parcheggiato di fronte.

Conosciuto come un uomo sempre sorridente, pronto alla battuta ed educatissimo con tutti. Pietro amava il mare ed era solito per questo fare delle gite in barca con amici e conoscenti. Lascia una moglie e un figlio, che si stringono nel dolore per la sua scomparsa.