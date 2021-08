Il tamponamento questa mattina.

Incidente questa mattina in una galleria del chilometro 126 della statale 131 Dcn, all’altezza di San Teodoro. Per cause ancora in corso di accertamento due autovetture si sono tamponate.

Nell’impatto è rimasta ferita una persona, che è stata prontamente soccorsa dal 118. Le sue condizioni comunque non sarebbero gravi. Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona dell’incidente.

