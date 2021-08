Dopo la Disney le bellezze di Cala Moresca conquistano i Ferragnez

I Ferragnez a Cala Moresca

Chiara che si fa il bagno nelle acque cristalline di Cala Greca, subito dietro Cala Moresca, a Golfo Aranci. Chiara e Federico che si scambiano un bacio appassionato sulla cima di Capo Figari, offrendo alle loro spalle lo spettacolo del promontorio. E poi scorci, paesaggi bellissimi, che avevano già incantato la Disney per le riprese del film della Sirenetta e ora anche loro, la coppia italiana del momento, che si muove al ritmo di stories e post.

Giornata a Golfo Aranci per Chiara Ferragni e Fedez, in vacanza in questi giorni in Costa Smeralda. Una tappa documentata sui social, che ha messo in risalto il fascino della località, che era già finita sotto i riflettori ad inizio stagione con l’evento On Air, che aveva portato proprio qui tanti vip e volti noti dello show biz. Si tratta dell’ennesima conferma per Golfo Aranci, giá premiata dalla Disney con il film la Sirenetta.

Da quanto si apprende dalle stories, la coppia, in compagnia di alcuni amici, ha visitato la località e si è concessa anche un tuffo nelle acque cristalline vicino a Cala Moresca. Non sono mancate, ovviamente, foto e messaggi, che hanno suscitato la vasta approvazione dei loro fan.

