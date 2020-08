Con il carrello della spesa in mezzo alla strada trascinato dal motorino. Sicuramente un modo originale per riempire la dispesa di casa, ma soprattutto pericoloso per se stessi e gli altri che l’altro giorno passavano su via Sardegna a San Teodoro. La bravata è stata, ovviamente, immortalata in un video, diventato virale su TikTok, il noto social dei teenager. E non può che far riaccedere la discussione sull’estate degli incivili, dopo la denuncia dei residenti dello stesso comune dei continui danneggiamenti ai bidoni della spazzatura e dei muretti.



Nel video si vedono sei giovani che in piena via Sardegna, la strada principale di San Teodoro, trascinano il carrello della spesa appena fatta al supermercato fino a casa a bordo della loro moto, usato come se fosse un sidecar.

Due ragazzi sono impegnati alla guida del ciclomotore, mentre gli altri sono seduti nel sellino posteriore e tengono il carrello con due mani per farlo andare dritto. Infine, altri due riprendono la scena pronti a postarla sui loro social come se oltre al divertimento non fossero di pericolo per le altre vetture e i pedoni. Atti imperdonabili e incoscienti, soprattutto in piena estate dove il flusso delle vetture sulla strada raddoppia così come il rischio degli incidenti.

