Ubriaco al volante per le strade di San Teodoro.

Scorazzava per le strade di San Teodoro con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Ma non aveva fatto i conti con i carabinieri della locale tenenza, che lo hanno fermato per alcuni controlli.

Per l’uomo, D.M., 54enne originario di Roma, è scattata una denuncia in stato di libertà. I militari dell’Arma, accertato il tasso alcolemico notevolmente sopra i limiti consentiti, hanno provveduto a ritirargli la patente.

(Visited 673 times, 673 visits today)