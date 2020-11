Un caso sospetto di Covid-19 a Sant’Antonio.

Un sospetto caso di Covid-19 nel personale scolastico, subito isolato e attualmente in fase di accertamento da parte di ATS, pertanto non confermato, ha fatto scattare il protocollo a Sant’Antonio di Gallura.

Pur in assenza di conferma, sono stati sottoposti a sanificazione in via precauzionale tutti i locali delle scuole di ogni ordine e grado e sono state isolate e sottoposte a tampone le persone venute a contatto col caso sospetto e non ancora accertato.

Il Comune fa sapere che attenderà l’esito dei tamponi ATS al fine di valutare le eventuali ulteriori azioni da porre in essere di concerto con l’Istituto Comprensivo e con ATS stessa.

