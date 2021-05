I lavori a Sant’Antonio di Gallura.

Sant’Antonio cambia volto. Proseguono i lavori di rifacimento dei marciapiedi e di abbattimento delle barriere architettoniche nelle vie principali del paese. Circa 2 chilometri di intervento tra via Calangianus e via Arzachena. Un’importate opera di rifacimento, integralmente realizzata in granito locale.

“Questa riqualificazione donerà ordine, efficienza e funzionalità alle vie principali dell’abitato di Sant’Antonio di Gallura – commentano dal Comune – . Un bel biglietto da visita per chi vive e per chi transita in paese”.

