L’annuncio per affittare una casa a Santa Teresa.

“Affitto esclusivamente ai non vaccinati”. Sta facendo ancora discutere l’annuncio del proprietario di un appartamento a Santa Teresa di Gallura, intenzionato ad affittarlo ai turisti quest’anno.

L’offerta è poi scomparsa da un gruppo dedicato agli annunci di case: a causa delle polemiche gli amministratori hanno dovuto rimuoverlo dalla bacheca. Ma si trattava solo di una provocazione messa in atto dal proprietario della casa.

“Ovunque si sente che senza vaccino non puoi andare in nessun posto – spiega –. Il virologo Matteo Bassetti che suggerisce un lockdown per chi non si vaccina, l’altro virologo Fabrizio Pregliasco che vorrebbe vietare il lavoro, il commissario per la campagna vaccinale lombarda Guido Bertolaso vuole informare addirittura i carabinieri su chi non vuole farlo. Non ho resistito. Ciò che non sopporto è il tentativo di discriminazione, anche nel documento dell’unione europea si precisa che chi sceglie di non vaccinarsi non deve essere discriminato”.

