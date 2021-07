Auto a noleggio care in Gallura.

Noleggiare un’auto in vacanza nei prossimi giorni in Gallura potrebbe costare caro ai turisti. Per affittare un’auto di piccole dimensioni una settimana, si spenderanno dai 650 in su.

L’improvvisa impennata delle tariffe sta generando non poche polemiche tra i vacanzieri, che si accingono a trascorrere le ferie. Alcuni hanno notato anche un rincaro significativo rispetto allo scorso anno. Costi che sembrano quasi avvicinarsi a quelli che bisogna sostenere per prendere in affitto un appartamento per le vacanze. A smorzare le polemiche è Guglielmo Coronas, che lavora da Europcar, società di noleggio di autovetture.

“La Sardegna è diventata un po’ il capro espiatorio, accusata sempre di essere cara – dichiara -, ma se si va nelle altre mete i prezzi sono sempre gli stessi. Lo scorso anno noleggiare un’auto costava oltre i mille euro, quest’anno costa di meno. Tuttavia, il prezzo, lo fa la disponibilità di auto che abbiamo”.

