A Santa Teresa arriva l’albergo per cani, al chiuso o all’aperto

L’albergo per cani a Santa Teresa Gallura.

Una nuova iniziativa nel campo del benessere dei cani sta per aprire le sue porte a Santa Teresa Gallura. Si tratta dell’asilo e pensione per cani “Canenero”, situato in località Monti Ruju.

L’obiettivo principale è offrire un ambiente sicuro e accogliente per i cani quando i loro proprietari sono impossibilitati a prendersene cura. Che si tratti di partire per le vacanze o di dover affrontare lunghe assenze durante la giornata, i gestori di Canenero sono pronti ad accogliere i fedeli compagni a quattro zampe con amore e professionalità.

Ciò che rende unica questa pensione è la sua flessibilità. I cani possono scegliere tra un soggiorno in recinto, per coloro che preferiscono spazi aperti e libertà di movimento, o in casa, per chi è abituato a vivere in un ambiente domestico. Gli operatori della struttura sono altamente qualificati e attenti alle esigenze specifiche di ogni animale, garantendo un trattamento personalizzato e amorevole. Per coloro che desiderano ulteriori informazioni su “Canenero” e sui servizi offerti, è possibile contattare il numero 328/0086078.

