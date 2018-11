Il video del bagnino di Santa Teresa era diventato virale.

Il suo video era diventato virale. Tra la goliardia e la determinazione di chi ha un compito e lo assolve al meglio, Luca Setri, il bagnino di Santa Reparata a Santa Teresa, ammoniva tutti i bagnanti, quest’estate, a tenere la spiaggia pulita e in ordine. Un messaggio all’insegna del rispetto dell’ambiente, che non è passato inosservato nemmeno ai vertici della Federazione italiana nuoto, a cui il bagnino è iscritto.

E ieri a Roma si è deciso di premiarlo, nel corso dell’incontro nazionale dei Coordinatori di salvamento. Una riconoscimento che vuole essere anche d’ispirazione per gli altri professionisti delle spiagge. Perchè la tutela del mare nostrano parte prima di tutto dai bagnanti e chi sulla spiaggia lavora tutti i giorni può dare il suo contributo per far rispettare le regole.

Certe mattine si inizia così.. Pubblicato da Luca Sestri su Mercoledì 22 agosto 2018

