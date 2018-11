Piazza Crispi diventa il centro del cantiere del nuovo lungomare di Olbia

Iniziati i lavori sul lungomare.

E’ iniziata la prima fase dei lavori sul lungomare di Olbia. Cambierà completamente il volto del lungomare di via Redipuglia, compreso tra il molo Bosazza e il vecchio ponte di ferro di via Roma. Oggi si sono visti i primi operai e i primi tecnici del Comune in piazza Crispi. La piazza è stata circondata dalle reti di sicurezza del Comune e con l’abbattimento dell’ex caserma dei vigili del fuoco diventerà più grande. Si tratta di un progetto avviato dalla precedente amministrazione comunale nel 2014. L’assegnazione dell’appalto, aggiudicato dal Consorzio stabile Sinergica, è arrivata lo scorso luglio.

I lavori hanno un obiettivo unico: il miglioramento estetico di una zona importante del centro città, che diventa così più fruibile per i cittadini. Nel frattempo il mercato, che tradizionalmente veniva fatto ogni martedì in piazza Crispi, è stato spostato momentaneamente al centro storico di Olbia, vicino alla stazione in piazza Amucano.

