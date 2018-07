L’ex premier a Santa Teresa per il weekend.

Al porto di Santa Teresa è arrivato, lo scorso fine settimana, uno skipper d’eccezione: Massimo D’Alema con la sua barca in vacanza in Sardegna. L’ex presidente del Consiglio, noto per la passione della vela, è stato avvistato da alcune persone del posto mentre scaricava le valigie sulla banchina davanti alla sua barca in procinto di salpare per le isole Lavezzi e Cavallo.

Ai passanti è sembrato strano che D’Alema abbia portato da solo i bagagli sulla banchina nonostante avesse come seguito almeno una decina di persone tra ospiti ed equipaggio. Accanto a lui c’era la moglie, Linda Giuva, ed una ragazza, che non si è riusciti ad identificare. Pare abbia offerto la colazione al suo personale nel baretto del porto e poi si è concesso un giro per il paese.

