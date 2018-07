Grande attesa per la Nannini.

Il 18 luglio, Gianna Nannini si esibirà in un concerto gratuito, in piazza fronte Municipio. Oltre 80 pullman di fan sono attesi da tutta l’isola. L’attesa è febbrile. La Nannini è una certezza, lo è la sua musica, l’energia che riesce a trasmettere dal palco ai suoi fan che ormai contano le ore che li separano da mercoledì, che la vedranno impegnata a Golfo Aranci. Sicuramente non mancheranno i grandi classici che l’hanno resa una delle rockstar più apprezzate e famose del mondo. E i suoi fan saranno ad aspettarla già dal primo pomeriggio.

Di seguito uno degli ultimi concerti live della cantante

