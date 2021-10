L’incidente a Santa Teresa Gallura.

Incidente stradale, nella notte, a Santa Teresa Gallura. Un’auto, intorno alle 2, si è schiantata contro una parete rocciosa in via del Mulino a vento. Dopo aver sbandato più volte, il veicolo ha prima colpito un’auto in sosta per poi finire contro la parete.

Subito sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena. La squadra ha messo in sicurezza l’auto e bonificato l’area. Praticamente illeso il conducente. Per accertare le cause del sinistro sono intervenuti i carabinieri di Aglientu.