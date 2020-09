Santa Teresa baciata dalla fortuna, centrato il 5 al SuperEnalotto

Il fortunato si porta a casa oltre 33 mila euro.

Una bella notizia a Santa Teresa dove un fortunato vincitore ha centrato il “5” del SuperEnalotto portandosi a casa 33.510 euro. La schedina vincente è stata giocata nel Monkey Bar di via Carlo Alberto.

In Sardegna il cinque vincente è stato centrato anche a Cagliari: un doppio colpo di fortuna per l’isola. Non cambierà la vita come il 6 da 59 milioni di euro centrato a Sassari lo scorso anno, ma sicuramente è una somma che può dare una bella mano ai due vincitori, in un periodo così difficile.

