Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: morto un 70enne

L’incidente vicino a Magomadas in tarda mattinata.

Grave incidente stradale in tarda mattinata sulla statale 292 nei pressi di Magomadas dove un 70enne del posto ha perso la vita. Per cause ancora da accertare, forse per un possibile malore l’uomo è uscito di strada da solo.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con l’eliambulanza del 118 che hanno tentato di rianimare il 70enne, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Nel luogo dell’incidente è anche intervenuta la polizia del commissariato di Macomer per i rilievi e per accertare le cause dell’uscita di strada.

