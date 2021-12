Pronta l’ordinanza in vista delle festività natalizie.

A Santa Teresa sono 30 i positivi al coronavirus da tampone molecolare e 5 al tampone antigenico rapido. La situazione non è tale da destare preoccupazione in considerazione del fatto che, come comunicato da ATS, 8 dei positivi ( compresi nei 30), hanno una carica virale molto bassa.

“Continuiamo a fare screening alla popolazione, soprattutto a quella scolastica, per perseguire ancora l’obiettivo di riuscire ad arginare la diffusione del numero dei positivi – spiega il sindaco Nadia Matta – . Continuiamo a non abbassare la guardia rispettando le principali regole che tutti conosciamo e potremo così trascorrere le festività serenamente e senza eccessive privazioni”.

“È pronta un’ordinanza sindacale che imporrà l’uso delle mascherine all’aperto durante le manifestazioni pubbliche natalizie che si terranno nei giorni 8, 23, 29, 31 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022 – continua la prima cittadina – . Si è ritenuto necessario adottare questa ulteriore misura di sicurezza sanitaria perché, sicuramente, in queste giornate vi sarà un afflusso di persone per le quali sarà difficoltoso garantire un adeguato distanziamento interpersonale”.