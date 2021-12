Disagi sulla provinciale 74

Si stringe di nuovo la morsa del freddo sulla Gallura con neve e grandine. Tempio è stata investita nella prima mattina da precipitazioni di grandine e nevischio. Accumuli di neve e ghiaccio si sono registrati sulla Statale 127 nel tratto tra Tempio e Calangianus e sulla Sassari – Tempio all’altezza di Chiaramonti.

La neve ha bloccato alcuni automobilisti sulla Provinciale 74 che collega Aggius a Trinità d’Agultu, all’altezza all’incirca della chiesetta campestre di San Pietro di Ruda in direzione Aggius, sul posto stanno intervenendo i mezzi della provincia. Non si sono registrate altre particolari criticità e non sono stati effettuati altri interventi da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile