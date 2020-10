La strada allagata a Santa Teresa.

La tubatura si rompe di nuovo allaga completamente in via Magellano a Santa Teresa Gallura. La grossa perdita d’acqua è cominciata tre mesi prima, creando disagi sulla strada. In corso quindi i lavori per capire le cause del guasto.

Le numerose segnalazioni dei residenti hanno portato alla riparazione del tubo circa tre giorni fa. Il problema si sarebbe, infatti, ripresentato e l’acqua scorrerebbe ancora sulla strada. I cittadini di Santa Teresa Gallura hanno denunciato il disagio che sta creando ai residenti della zona.

(Visited 110 times, 110 visits today)