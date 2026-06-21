Tutto pronto a Santa Teresa Gallura per la Festa della musica

Una domenica di festa della musica a Santa Teresa Gallura

Piazza Vittorio Emanuele I, nel cuore di Santa Teresa Gallura, si trasforma in palcoscenico per la Festa della Musica. L’evento, patrocinato dal Comune di Santa Teresa Gallura e finanziato dalla Pro Loco, in collaborazione con il gruppo Fidali ’82, promette di coinvolgere residenti e visitatori in una festa pensata per tutte le età.

Jackson Friends

Il momento più atteso della serata sarà il concerto-spettacolo “Jackson Friends”, un coinvolgente tributo dedicato al Re del Pop, Michael Jackson. Sul palco salirà il performer Rino Puleo, protagonista di uno show che ripercorrerà i più grandi successi dell’artista statunitense attraverso coreografie, costumi iconici e una fedele interpretazione delle sue performance più celebri. Un viaggio musicale capace di riportare in vita l’energia e il fascino di una delle figure più influenti della storia della musica mondiale.

Uno show pensato per far cantare e ballare spettatori di ogni generazione sulle note di brani immortali come Billie Jean, Thriller, Beat It e molti altri successi che hanno segnato la storia del pop internazionale. La festa della musica coincide con la festa di Benvenuta Estate. Jackson Friends non è un semplice concerto tributo, ma un vero e proprio musical dedicato all’universo artistico di Michael Jackson: uno spettacolo coinvolgente che vede in scena oltre 15 tra ballerini e cantanti, con coreografie spettacolari, cambi di costume ed effetti scenici capaci di ricreare tutta la magia dei suoi show leggendari.

Una serata che unisce musica, intrattenimento e convivialità in una delle piazze più suggestive della Gallura, confermando la Festa della Musica come uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio dell’estate teresina. Un evento gratuito che celebra il linguaggio universale della musica e la sua capacità di far incontrare persone, emozioni e culture diverse.

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