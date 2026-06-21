Meteo Olbia 22 giugno, caldo e notti tropicali in Gallura

Le previsioni meteo per il 22 giugno a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per il 22 giugno a Olbia e in Gallura è attesa una giornata stabile e molto calda con sole prevalente e condizioni tipicamente estive su tutto il territorio. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da cielo sereno per gran parte della giornata, in un contesto dominato dall’alta pressione che continua a interessare la Sardegna e gran parte dell’Europa sud-occidentale.

Le temperature saranno elevate con valori massimi che potranno raggiungere i 34-36 gradi soprattutto nelle aree interne della Gallura. Ma l’elemento più rilevante sarà rappresentato dalle temperature notturne: secondo le indicazioni della Protezione civile, le minime resteranno diffusamente sopra i 20-22 gradi, dando luogo a notti tropicali che interesseranno anche Olbia e i principali centri della zona.

Il meteo a Olbia e in Gallura conferma quindi una fase di caldo persistente che non si esaurirà neppure dopo il tramonto, con poche variazioni tra giorno e notte. Le condizioni resteranno favorevoli per il turismo e le attività all’aperto, anche se nelle ore centrali sarà necessario prestare attenzione all’esposizione al sole. In questo contesto, spiagge e località costiere continueranno a essere molto frequentate, soprattutto nelle fasce orarie serali quando le temperature risultano più sopportabili.

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