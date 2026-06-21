Aggredito durante una festa a Berchidda, grave un 30enne

Un 30enne è rimasto ferito durante una festa a Berchidda.

A Berchidda, un uomo di 30 anni è stato vittima di un’aggressione lo scorso sabato 20 giugno mentre si trovava nella piazza del paese. Secondo quanto emerso, il giovane ha riportato un grave trauma facciale cranico e la frattura della mandibola in seguito alle percosse ricevute.

Sul luogo dell’episodio sono giunti rapidamente gli operatori sanitari e una pattuglia della polizia di Stato di Ozieri. I soccorritori, arrivati con un’ambulanza infermieristica partita da Ozieri e con un secondo mezzo di base, hanno prestato le prime cure al ferito, che è rimasto incosciente. Le sue condizioni di salute sono gravi.

I poliziotti hanno effettuato i rilievi del caso, ma sulle dinamiche dell’aggressione e sull’identità di eventuali responsabili viene mantenuto il massimo riserbo da parte degli inquirenti. L’episodio ha destato apprensione tra i residenti del centro gallurese, dove episodi di questo tipo risultano piuttosto rari. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto avvenuto nella serata di sabato. Stando ad alcune testimonianze, l’aggressore sarebbe una persona completamente estranea al paese.

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