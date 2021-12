Il bollettino per il coronavirus in Sardegna.

In Sardegna si registrano oggi 222 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 2652 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11225 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( 1 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 116 ( 2 in meno di ieri). 3942 sono i casi di isolamento domiciliare ( 146 in più di ieri). Si registra il decesso di un uomo di 56 anni residente nella provincia di Nuoro.