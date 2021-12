Piazza San Simplicio a Olbia come un parcheggio.

La piazza San Simplicio, una delle più belle realizzate a Olbia negli ultimi anni, trasformata in un parcheggio. Non è una novità, ma l’immagine stride con la bellezza della basilica colorata di blu per Natale. Decine di auto ferme durante la messa. La piazza era stata ristrutturata completamente per valorizzare anche quello che è il sito storico più bello della città.

Un’opera compresa nel progetto di riqualificazione costato 16milioni di euro e che comprendeva anche i parcheggi sotterranei per le auto. “Non è giusto che si utilizzi la piazza – dichiara il parroco don Antonio -, al massimo dovrebbe essere consentita solo ai fedeli che hanno problemi di deambulazione e soltanto durante l’orario delle messe, altrimenti diventa non solo un problema estetico, ma anche di sicurezza”.