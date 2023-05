Cade dentro il compattatore dei rifiuti, tragedia all’ecocentro

Tragedia all’ecocentro di Porto Scuso.

Un tragico incidente è avvenuto presso l’ecocentro di Porto Scuso. Un uomo è caduto all’interno del compattatore dei rifiuti e nonostante l’intervento immediato dell’elisoccorso sul luogo dell’incidente, purtroppo, non è stato possibile salvare la vita dell’uomo.

Le circostanze che hanno portato a questo tragico evento sono ancora oggetto di indagine, e le autorità competenti stanno lavorando per determinare le cause esatte dell’incidente e adottare le misure necessarie per evitare che simili eventi si verifichino in futuro. Non si conoscono, al momento, le generalità della vittima.

