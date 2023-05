Salmo e Shari stanno insieme, ecco le prove sui social

Shari conferma la relazione con Salmo con una storia.

Salmo e Shari stanno insieme. Nuove prove emergono dal profilo social della cantante emergente friulana, dove la 20enne ha postato alcune Polaroid che li ritraggono insieme e abbracciati. L’artista ha quindi confermato ciò che fino a poche ore fa era solo un’indiscrezione.

Nuovo album per Shari.

La cantante è stata lanciata dal rapper di Olbia, dove si è esibita al Festival di Sanremo prima come emergente e poi tra i big. Qui ha portato il singolo “Egoista”, scritto da Salmo ma purtroppo non ha avuto un grande consenso dalla critica. Ora Shari, determinata più che mai, uscirà questo venerdì con un nuovo EP “Alice in Hell”, che contiene una traccia scritta da Salmo. L’inedito in questione si chiama “KI 666”, mentre il resto delle altre tracce sono state scritte da altri importanti produttori. L’ultima fatica dell’emergente popstar uscirà domani il 26 maggio.

