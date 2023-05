Elezioni comunali in Sardegna, seggi aperti fino alle 23

Le elezioni comunali in Sardegna.

In Sardegna, oggi sono aperti i seggi elettorali per l’importante appuntamento con le elezioni comunali. In ben 39 centri dell’isola, i cittadini sono chiamati a votare per eleggere il sindaco e rinnovare i consigli comunali.

La giornata elettorale è iniziata presto, con l’apertura dei seggi alle 7 del mattino, dando la possibilità a tutti i votanti di esprimere la propria preferenza fino alle 23 di questa sera, consentendo a quanti lo desiderano di recarsi ai seggi nel corso della giornata.

Ma la partecipazione civica non si ferma qui. Domani, lunedì 29 maggio, i seggi apriranno nuovamente alle 7 del mattino e rimarranno accessibili fino alle 15. È un’occasione importante per coloro che non hanno potuto votare oggi o che preferiscono farlo domani per motivi personali.

Una volta terminata la fase di votazione, prenderà avvio lo scrutinio, un momento cruciale in cui si procederà al conteggio dei voti e alla determinazione dei risultati elettorali. Sarà un momento di attesa e di tensione, in cui verranno svelati i nomi dei nuovi sindaci e dei consiglieri comunali che guideranno i vari centri della regione.

Dei 39 comuni chiamati al voto, soltanto due superano la soglia dei 15mila abitanti: Assemini e Iglesias. Per queste due realtà, è previsto l’eventuale turno di ballottaggio, che si terrà domenica 11 e lunedì 12 giugno. È un’ulteriore opportunità per i cittadini di esprimere la propria scelta e definire il futuro amministrativo dei loro comuni.

Oltre ai due comuni sopracitati, anche altri centri importanti sono coinvolti nelle elezioni comunali. Nella Città metropolitana di Cagliari, oltre ad Assemini, si vota anche a Decimomannu, offrendo ai cittadini un’ampia possibilità di partecipazione democratica.

Nel Sud Sardegna, insieme ad Iglesias, si vota anche in numerosi altri comuni, tra cui Collinas, Donori, Fluminimaggiore, Furtei, Gesturi, Senorbì, Seui, Teulada, Villasimius e Villaspeciosa. Questa vasta gamma di centri dimostra l’importanza dell’impegno civico in tutta la regione, coinvolgendo comunità di diverse dimensioni e caratteristiche.

Le elezioni comunali riguardano anche la provincia di Oristano, con comuni come Ales, Boroneddu, Cabras, Milis, Modolo, Narbolia, Nughedu Santa Vittoria, Pompu, Simala, Soddì, Villa Verde e Villanova Truschedu. Oltre a questi, nella provincia di Nuoro si vota in Galtellì, Irgoli, Jerzu, Macomer, Meana Sardo, Oliena, Sindia e Tortolì.

Anche la provincia di Sassari è coinvolta nell’importante appuntamento elettorale, con i seggi aperti in Aglientu, Budoni, Cheremule, Chiaramonti, Palau e Sedini. In questi centri, i cittadini avranno l’opportunità di esprimere la propria volontà, scegliendo i rappresentanti che li guideranno nelle sfide future.

Va sottolineato che, nei comuni in cui è presente un solo candidato sindaco, sarà sufficiente superare il quorum dei votanti, pari al 50% più uno, per procedere all’elezione. È un meccanismo che garantisce la continuità amministrativa senza bisogno di ulteriori scrutini.

L’appuntamento con le elezioni comunali rappresenta un momento fondamentale per la democrazia sarda. È un’occasione in cui ogni cittadino può esercitare il proprio diritto di voto e contribuire attivamente alla definizione del futuro delle proprie comunità locali. Ogni voto conta e ha un impatto significativo sulle dinamiche sociali ed economiche dei singoli centri.

