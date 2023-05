L’ex velina sarda Giorgia Palmas e il nuotatore Magnini bloccano una ladra

Il gesto dell’ex velina Giorgia Palmas.

La giornata di ieri a Milano è stata segnata da un evento che ha coinvolto il campione di nuoto Filippo Magnini e l’affascinante ex velina sarda Giorgia Palmas. I due sono diventati protagonisti in una situazione di emergenza.

Mentre si trovavano in un locale lungo il corso Sempione, nelle immediate vicinanze dell’imponente Arco della Pace, Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno sentito le urla disperate di una passante. Una donna stava cercando di rubare la borsa di questa persona. Senza esitazione, Magnini e Palmas hanno abbracciato il loro spirito eroico e sono intervenuti per fermare la ladra.

Nonostante i tentativi della criminale di scappare, il coraggio e la determinazione di Magnini e Palmas hanno prevalso. Bloccata la ladra, hanno impedito la riuscita dell’intento. La vittima del tentato furto, una turista francese di 51 anni, ha mostrato gratitudine verso Magnini e Palmas per il loro intervento tempestivo e coraggioso. Dopo l’arrivo delle autorità competenti, la ladra è stata indagata in stato di libertà per il reato di tentato furto. Si è scoperto che si trattava di una donna cubana di 62 anni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui