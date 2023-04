Federico Fashion Style scontro con la ex, chi è la donna di origine sarda

Nuove tensioni tra Federico Fashion Style e la ex moglie.

Federico Fashion Style è il parrucchiere più conosciuto d’Italia, diventato un vero e proprio personaggio di spettacolo. Il coiffeur dei vip due anni fa era arrivato pure a Olbia ed era stato molto accolto in città, con tantissime clienti che lo attendevano, dopo alcune vicissitudini a Cagliari e Sassari.

In questo periodo il parrucchiere non se la sta spassando molto bene. Federico Fashion Style si è appena lasciato con la moglie e non è stata una rottura pacifica. Il coiffeur ha recentemente fatto anche coming out, dichiarando di essere omosessuale. L’hair stylist ha trascorso una Pasqua da dimenticare, dove è stato costretto a passare la Pasqua da solo senza sua figlia, a causa della sua ex di origine sarda Letizia Porcu. Inoltre, la sua casa d’infanzia è stata vandalizzata da dei malintenzionati. Federico ha raccontato tutto sui social, anche se ha iniziato con dei video contro la sua ex compagna.

Sui social il coiffeur si è sfogato parlando del suo episodio di Pasqua, dove ha raccontato di aver pranzato pranzo da solo in attesa di poter passare del tempo con la figlia Sophie nel pomeriggio. Tuttavia, quando è arrivato dal’ex compagna Letizia, non è riuscito a prendere la bambina poiché nessuno ha risposto al citofono. Così Federico si è recato alla caserma dei carabinieri per sporgere denuncia. Un fatto simile si era già verificato durante le vacanze di Natale.

Poi, fortunatamente, la situazione si è risolta perché Federico è riuscito a vedersi con la sua bimba. Tuttavia, i rapporti con la sua ex sono piuttosto turbolenti. Letizia Porcu e il parrucchiere dei vip erano sposati da 17 anni, dalla relazione è nata la loro bimba di 5 anni, Sophie. La donna è nata ad Anzio, ma ha origini sarde. Ha 32 anni e ha conseguito il diploma presso l’Istituto Moda Colonna Gatti di Nettuno, approfondendo la sua passione per il mondo della moda e iniziando a lavorare fin da giovane. In seguito, ha collaborato con l’ex marito nella gestione dei suoi saloni di bellezza e in tutte le altre attività legate all’immagine di Federico, partecipando anche al programma televisivo “Il Salone delle Meraviglie”.

