Arrestato un 49enne noto alle forze dell’ordine.

Gli agenti della Squadra Volante insieme agli operatori della sezione Anticrimine hanno individuato un 49enne durante i quotidiani servizi di controllo del territorio, mentre percorreva via Oristano a bordo della sua auto. Avendolo riconosciuto ed essendo noto ai poliziotti per essere dedito all’attività di spaccio, è stato subito fermato e sottoposto ad un controllo.

I sospetti sull’uomo si sono rivelati più che fondati, infatti nella successiva perquisizione domiciliare sono tati rinvenuti 75 grammi di cocaina, 3 flaconi di sostanze anabolizzanti, la somma di 540 euro, un bilancino di precisione funzionante e materiale utile al confezionamento.

Il 49enne, originario di Iglesias, è stato quindi tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. A seguito dell’udienza di convalida per direttissima l’uomo è stato sottoposto all’obbligo di firma giornaliero in attesa della nuova udienza.

