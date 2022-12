I tre luoghi da non perdersi negli Stati Uniti d’America

Il sogno americano appartiene proprio a tutti, ma spesso, una volta che ci si appresta ad organizzare un viaggio negli Stati Uniti d’America, si ha a disposizione troppo poco tempo: le cose da vedere e i luoghi da non perdersi sono una miriade e capita di non sapere da dove cominciare!

Questo articolo nasce proprio con questo scopo, quello di essere una guida ai posti imperdibili degli Stati Uniti d’America: ne abbiamo selezionati tre per voi e vi assicuriamo che non è stato affatto semplice fare questa selezione, tra le infinite attrazioni che questo paese ha da offrire.

Gli Stati Uniti d’America rappresentano un bellissimo viaggio da fare on the road: quindi preparatevi a vivere una esperienza unica, a toccare con mano posti che fino ad adesso avete solo immaginato e a scattare uno spropositato numero di fotografie, per non dimenticare mai la magia della bellezza di questi posti meravigliosi. Prima di partire, però, assicuratevi di avere tutto ciò che vi serve: di richiedere il passaporto, di procedere con la richiesta ESTA online e di mettere tutti i vostri sogni nel vostro bagaglio a mano.

E continuate a leggere questo articolo per scoprire quali sono i tre posti imperdibili che , da visitare imprescindibilmente durante un viaggio negli Stati Uniti d’America.

La Grande Mela: la città di New York

Un viaggio negli Stati Uniti d’America non può dirsi completo senza un passaggio nella Grande Mela, cioè nella magica città di New York: in questa metropoli si respira un’atmosfera unica ne suo genere, da vivere sia di giorno sia di notte.

New York è la metropoli per eccellenza, probabilmente la maggior responsabile del sogno americano che tutti viviamo, ed è piena di luoghi assolutamente imperdibili: tra questi, dobbiamo menzionare l’Empire State Building, la Statua della Libertà, il Museum of Modern Arts (anche conosciuto attraverso il suo acronimo, MoMA), Central Park e Times Square e il Ponte di Brooklin.

Se il tempo che avete a disposizione è abbastanza, potrete anche scegliere di immergervi completamente all’interno della cultura americana, prenotando in anticipo i biglietti per uno dei musical di Broadway: non ve ne pentirete!

I due Canyon: il Grand Canyon e l’Antelope Canyon

Il Grand Canyon e l’Antelope Canyon sono due dei parchi più famosi e assolutamente imperdibili degli Stati Uniti d’America.

Il Grand Canyon si trova nello stato dell’Arizona e rappresenta perfettamente lo spirito dell’Ovest americano. Questo parco si costituisce di splendide rocce rosse, che lo caratterizzano e che creano dei paesaggi a dir poco strabilianti e suggestivi, i quali si prestano a degli scatti meravigliosi. Se siete amanti delle escursioni, vi consigliamo di accedere al Grand Canyon attraverso il sentiero di Rim Trail, da cui potrete godere di un panorama spettacolare.

Per gli amanti del cinema: gli Universal Studios di Hollywood

Gli Universal Studios di Hollywood sono il sogno proprio di tutti, sia dei più grandi sia dei più piccoli, specialmente degli amanti del cinema.

Per accedervi, è necessario fare una sosta a Los Angeles, all’interno di cui si trova questo meraviglioso parco divertimenti a tema, che si concentra – appunto – sul mondo del cinema e sul mondo della televisione: visitando questo parco, avrete la possibilità di immergervi nelle pure dinamiche del cinema, visitando storici studi cinematografici, come per esempio quello di Harry Potter e quello dei Simpson.

Insomma, una tappa da non perdere assolutamente!

