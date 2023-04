Grossa vincita al 10eLotto in Sardegna.

Nel corso del concorso del 6 aprile, la fortuna ha baciato la Sardegna, premiando un abile giocatore di Sestu, nella provincia di Cagliari, che è stato in grado di centrare un magnifico 9 Oro che gli ha fruttato nientemeno che 50mila euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto si è rivelato un autentico trionfo, premiando fortunati vincitori in tutta Italia per un totale di 25,4 milioni di euro. Questo rappresenta soltanto una piccola parte di ciò che il 10eLotto è riuscito a distribuire in questo 2023, ovvero una cifra record di 1,07 miliardi di euro.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui