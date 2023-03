Entra a casa della ex moglie, appicca il fuoco e distrugge l’appartamento: 50enne in carcere

Col fuoco ha distrutto la casa della ex moglie, arrestato

Ha appiccato il fuoco nella casa della ex moglie ed è scappato: l’abitazione è distrutta e lui adesso è in carcere. I carabinieri hanno rintracciato il cinquantenne a casa della madre a Cagliari. A Villasor si è introdotto nell’abitazione della ex moglie, che al momento non si trovava in casa, e ha appiccato un incendio prima di scappare.

I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno constatato che le fiamme hanno provocato ingenti danni alla struttura: la casa della donna è stata dichiarata inagibile. Contemporaneamente al loro intervento sono scattate le ricerche dei carabinieri della Stazione di Villasor assieme al Radiomobile della Compagnia di Sanluri e di quella di Cagliari. Proprio nel capoluogo il 50enne di Villasor è stato rintracciato a casa della madre. Da lì è finito nelle camere di sicurezza dei carabinieri in attesa dell’udienza di convalida. Stamattina è arrivata la convalida dell’arresto e l’uomo è stato portato nel carcere cagliaritano di Uta.

È l’ennesimo episodio, solo nelle ultime settimane, che scuote ,la Sardegna. In concomitanza con la Giornata internazionale della donna si stanno registrando pestaggi, tentati omicidi e violenze di ogni tipo. Sempre uomini che perdono la testa contro donne che rischiano di perdere la vita. O, come in questa vicenda, che perdono la casa.

