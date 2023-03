Un tema in sardo sulla festa del paese, concorso per gli studenti di Alà

Il concorso per i ragazzi originari di Alà dei Sardi.

L’associazione turistica Pro loco di Alà dei Sardi, in collaborazione con il Comune, indice un bando di concorso aperto a studenti delle scuole medie del paese e a tutti i giovani nati dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2011 (anche non residenti ad Alà, purché figli di almeno un genitore alaese), che dovranno scrivere in lingua sarda un tema riguardante la festa campestre di Santu Frantziscu.

Le opere, completate con le generalità dell’autore e un recapito telefonico, si dovranno presentare in busta chiusa, entro il 31 maggio, all’Ufficio protocollo del Municipio di Alà. I cinque temi più belli, a giudizio di una giuria di esperti di lingua locale, verranno premiati con un tablet 10 pollici, tutti gli altri avranno ugualmente un dono dalla Pro Loco. Il tema scritto nel sardo più corretto otterrà invece i 250 euro del Premio in memoria di Pasquale Ghisu.

La Pro loco mette a disposizione tre esperti – Salvatore “Bobo” Mette (tel. 349 6339639), Piera Pigozzi (tel. 349 8402664) e Roberto Mette (tel. 0789 1964113) – che aiuteranno all’occorrenza i partecipanti nella stesura in lingua sarda del tema, di modo che essa, pur rispettando il lessico locale, si avvicini il più possibile alle regole sperimentali adottate dalla R.A.S (LSC).

